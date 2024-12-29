Манчестер Сити с огромным трудом обыграл Лестер

В воскресенье, 29 декабря, Лестер принимал дома Манчестер Сити в рамках 19-го тура АПЛ.

В первые 20 минут у "горожан" было небольшое преимущество, однако обе команды доставили хлопот вратарям соперника. Холанд и Варди и мели отличные шансы открыть счет. А уже на 21-й минуте Савиньо забил свой первый гол за Сити, открыв счет.

Еще до перерыва Лестер мог отыграться, но после удара Буонанотте мяч попал в левую штангу. А вот во втором тайме гости сели практически в глухую оборону, отдав мяч "лисам".

Хозяева вовсю воспользовались свободой действий, однако ни один удар так и не достиг цели. А вот Сити наоборот реализовал свой чуть ли не единственный шанс в тайме, и Холанд головой поставил точку в матче.

Статистика матча Лестер - Манчестер Сити 19-го тура АПЛ

Лестер - Манчестер Сити 0:2

Голы: Савиньо, 21, Холанд, 74

Ожидаемые голы (xG): 1.49 - 1.40

Владение мячом: 53% - 47%

Удары: 12 - 14

Удары в створ: 4 - 5

Угловые: 4 - 4

Фолы: 11 - 6

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