Манчестер Сити с огромным трудом обыграл Лестер
В воскресенье, 29 декабря, Лестер принимал дома Манчестер Сити в рамках 19-го тура АПЛ.
В первые 20 минут у "горожан" было небольшое преимущество, однако обе команды доставили хлопот вратарям соперника. Холанд и Варди и мели отличные шансы открыть счет. А уже на 21-й минуте Савиньо забил свой первый гол за Сити, открыв счет.
Еще до перерыва Лестер мог отыграться, но после удара Буонанотте мяч попал в левую штангу. А вот во втором тайме гости сели практически в глухую оборону, отдав мяч "лисам".
Хозяева вовсю воспользовались свободой действий, однако ни один удар так и не достиг цели. А вот Сити наоборот реализовал свой чуть ли не единственный шанс в тайме, и Холанд головой поставил точку в матче.
Статистика матча Лестер - Манчестер Сити 19-го тура АПЛ
Лестер - Манчестер Сити 0:2
Голы: Савиньо, 21, Холанд, 74
Ожидаемые голы (xG): 1.49 - 1.40
Владение мячом: 53% - 47%
Удары: 12 - 14
Удары в створ: 4 - 5
Угловые: 4 - 4
Фолы: 11 - 6
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!