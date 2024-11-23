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Челси победил Лестер без помощи Мудрика

Украинский легионер на поле не появился.
Сегодня, 16:31
Энцо Фернандес / Getty Images
Энцо Фернандес / Getty Images

Лондонский Челси в рамках 12-го тура чемпионата Англии на выезде встречался с Лестером и одержал довольно уверенную победу.

Уже на старте матча против бывшей команды нынешнего тренера Челси Энцо Марески, его подопечные открыли счет. Николас Джексон воспользовался не очень уверенной игрой обороны и фактически сам завоевал себе место для удара и пробил точно мимо голкипера.

К концу первого тайма Челси забил второй раз, но гол был отменен. Официальный второй мяч "пенсионеры" забили уже за 15 минут до конца основного времени, когда Энцо Фернандес оказался в нужном месте и в нужное время и с близкого расстояния добил мяч в ворота головой после того, как голкипер парировал удар того же Джексона. .

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Уже в добавленное арбитром время Лестер заработал пенальти (сначала отменен из-за офсайда, но после вмешательства VAR 11-метровый все же был назначен).

Отметим, что украинский легионер Челси Михаил Мудрик был в заявке на эту встречу, но ни в старте, ни на смену так и не появился.

Лестер – Челси 1:2
Голы: Айю, 90+5 (с пенальти) - Джексон, 15, Фернандес, 75

Лестер: Германсен - Джастин, Фас, Околи, Кристиансен - Сумаре, Винкс (Скипп, 11), Ндиди (Аю, 72) - Эль-Ханнус (Декордова-Рид, 79), Варди (Дака, 79), Макатир (Мавидиди, 72).

Челси: Санчес – Фофана, Бадьяшиль, Колвилл, Кукурелья – Кайседо (Лавия, 81), Фернандес – Мадуэке (Санчо, 85), Палмер, Фелиш (Нкунку, 81) – Джексон (Дьюзбери-Голл, 90).

Предупреждения: Ндиди, Сумаре, Скипп, Фас-Кайседо, Санчес, Лавия.

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