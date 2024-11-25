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Ван Нистелрой после ПСВ и Манчестер Юнайтед может возглавить еще одну свою бывшую команду

Нидерландский тренер имеет возможность трудоустроиться во второй немецкой Бундеслиге.
Сегодня, 11:38
Рууд ван Нистелрой / Getty Images
Рууд ван Нистелрой / Getty Images

Бывший исполняющий обязанности тренера Манчестер Юнайтед Рууд ван Нистелрой может возглавить Гамбург, за который выступал во время карьеры игрока.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, 48-летний специалист находится в списке кандидатов немецкого клуба и рассматривается как замена уволенному Штеффену Баумгарту.

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Отмечается, что нидерландца могли пригласить в Гамбург еще до назначения Баумгарта и тогда с ним велись конкретные переговоры о возможном сотрудничестве.

На данный момент Гамбург занимает восьмое место во второй Бундеслиге, набрав в 13 сыгранных матчах 20 очков.

Ранее ван Нистелрой уже работал с двумя своими бывшими командами - нидерландский специалист возглавлял ПСВ, а также временно исполнял обязанности тренера Манчестер Юнайтед, который недавно покинул после прихода в клуб Рубена Аморима.

Стоит отметить, что на ван Нистелроя также претендует Лестер.

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