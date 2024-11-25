Ван Нистелрой после ПСВ и Манчестер Юнайтед может возглавить еще одну свою бывшую команду

Нидерландский тренер имеет возможность трудоустроиться во второй немецкой Бундеслиге.

Бывший исполняющий обязанности тренера Манчестер Юнайтед Рууд ван Нистелрой может возглавить Гамбург, за который выступал во время карьеры игрока.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, 48-летний специалист находится в списке кандидатов немецкого клуба и рассматривается как замена уволенному Штеффену Баумгарту.

Читай также: Ван Нистелрой покинул Манчестер Юнайтед после прибытия нового тренера

Отмечается, что нидерландца могли пригласить в Гамбург еще до назначения Баумгарта и тогда с ним велись конкретные переговоры о возможном сотрудничестве.

На данный момент Гамбург занимает восьмое место во второй Бундеслиге, набрав в 13 сыгранных матчах 20 очков.

Ранее ван Нистелрой уже работал с двумя своими бывшими командами - нидерландский специалист возглавлял ПСВ, а также временно исполнял обязанности тренера Манчестер Юнайтед, который недавно покинул после прихода в клуб Рубена Аморима.

Стоит отметить, что на ван Нистелроя также претендует Лестер.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!