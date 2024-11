Ван Нистелрой покинул Манчестер Юнайтед после прибытия нового тренера

Исполняющий обязанности тренера Манчестер Юнайтед Рууд ван Нистелрой покинул английский клуб.

Манкунианцы распрощались с временным наставником после сегодняшнего прибытия в расположение клуба Рубена Аморима, который должен приступить к работе во главе команды.

Ruud van Nistelrooy and three first-team coaches have departed the club with our best wishes for the future.



Thank you for your unwavering commitment to United ❤️#MUFC