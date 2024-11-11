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Ван Нистелрой покинул Манчестер Юнайтед после прибытия нового тренера

Манкунианцы попрощались с временно исполнявшим обязанности наставника команды нидерландским специалистом.
Сегодня, 19:58
Рууд ван Нистелрой / Getty Images
Рууд ван Нистелрой / Getty Images

Исполняющий обязанности тренера Манчестер Юнайтед Рууд ван Нистелрой покинул английский клуб.

Манкунианцы распрощались с временным наставником после сегодняшнего прибытия в расположение клуба Рубена Аморима, который должен приступить к работе во главе команды.

"Рууд был и всегда будет легендой Манчестер Юнайтед. Мы благодарны за его вклад и то, как он относился к своей роли на протяжении всего времени работы в клубе. Он всегда будет очень желанным гостем на Олд Траффорд", - говорится в сообщении на официальном сайте МЮ.

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Вместе с 48-летним нидерландским специалистом клуб покинули его помощники Рене Хаке, Йелле тен Раувелар и Питер Морель.

Напомним, что ван Нистелрой с лета работал в тренерском штабе Эрика тен Хага, а после его увольнения временно возглавил команду. Под его руководством манкунианцы провели четыре матча, в которых одержали три победы и один раз сыграли вничью.

Ранее Манчестер Юнайтед официально объявил о назначении Аморима.

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