Аморим повторил необычное достижение экс-тренера МЮ
Правда, Дэвид Мойес установил его не на тренерском мостике манкунианцев.
В рамках 12-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед в гостях встречается с Ипсвичем в дебютном матче Рубена Аморима.
Манкунианцы забили уже на 2-ой минуте матча благодаря усилиям Маркуса Рэшфорда. Это помогло Амориму повторить необычное достижение Дэвида Мойеса.
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Португалец стал лишь вторым тренером в истории АПЛ, который увидел гол своей команды в течение первых двух минут своей дебютной встречи в АПЛ. С Мойесом это случилось в марте 2002.
На момент написания новости продолжается первый тайм. Счет - 0:1.
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