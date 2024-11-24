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Аморим повторил необычное достижение экс-тренера МЮ

Правда, Дэвид Мойес установил его не на тренерском мостике манкунианцев.
Сегодня, 19:06
Рубен Аморим / Getty Images
Рубен Аморим / Getty Images

В рамках 12-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед в гостях встречается с Ипсвичем в дебютном матче Рубена Аморима.

Манкунианцы забили уже на 2-ой минуте матча благодаря усилиям Маркуса Рэшфорда. Это помогло Амориму повторить необычное достижение Дэвида Мойеса.

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Португалец стал лишь вторым тренером в истории АПЛ, который увидел гол своей команды в течение первых двух минут своей дебютной встречи в АПЛ. С Мойесом это случилось в марте 2002.

На момент написания новости продолжается первый тайм. Счет - 0:1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Рубен Аморим

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