Манчестер Юнайтед возобновил интерес к хавбеку Аталанты
Эдерсона могут подписать уже в январе.
Манчестер Юнайтед вернулся к идее подписания Эдерсона Лоуренсо, утверждает Флориан Плеттенберг.
Напомним, что бразилец уже входил в планы манкунианцев в прошлом сезоне, однако трансфер так и не состоялся.
Как утверждает журналист, английский клуб готов попробовать подписать опорного хавбека уже в январе. Однако вряд ли удастся просто договориться с Аталантой.
Контракт бразильца действует до 2027 года, а Трансфермаркт оценивает его в 40 млн евро.
Ранее также стало известно, когда вернется защитник Арсенала.
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