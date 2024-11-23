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Манчестер Юнайтед возобновил интерес к хавбеку Аталанты

Эдерсона могут подписать уже в январе.
Сегодня, 00:45
Эдерсон / Getty Images
Эдерсон / Getty Images

Манчестер Юнайтед вернулся к идее подписания Эдерсона Лоуренсо, утверждает Флориан Плеттенберг.

Напомним, что бразилец уже входил в планы манкунианцев в прошлом сезоне, однако трансфер так и не состоялся.

Как утверждает журналист, английский клуб готов попробовать подписать опорного хавбека уже в январе. Однако вряд ли удастся просто договориться с Аталантой.

Контракт бразильца действует до 2027 года, а Трансфермаркт оценивает его в 40 млн евро.

Ранее также стало известно, когда вернется защитник Арсенала.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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