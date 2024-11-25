Ферстаппен: Если мне не отдают должное сейчас, я не знаю, что должен еще сделать

Пилот считает, что он и так выиграл титул на неподходящей машине.

Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен заявил, что заслужил немного признания.

Напомним, что по итогам Гран-при Вегаса нидерландец стал чемпионом мира, однако перспективы Ред Булл завоевать Кубок конструкторов практически безнадежны.

Макс считает, что он выиграл титул далеко не на самой сильной машине пелотона, пора бы отдать ему должное.

"Если люди настроены критично и говорят, что я могу побеждать только в лучшей машине, я доказываю их неправоту. Если сейчас мне не отдают должное, не знаю, что еще я должен сделать.

Стал бы я чемпионом в Макларен? Да! И гораздо быстрее. В 2021-м в другой машине, Мерседес, я бы тоже выиграл титул. В 2022-м было бы тяжелее, потому что Феррари, возможно, была чуточку хрупкой. Прошлый год? Что ж, это было бы немного труднее", – цитирует Макса De Telegraaf.

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