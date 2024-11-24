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Дебют не удался: Манчестер Юнайтед не смог обыграть предпоследнюю команду лиги

В первом матче Аморима манкунианцы не справились с Ипсвичем.
Сегодня, 20:30
Рубен Аморим / Getty Images
Рубен Аморим / Getty Images

В воскресенье, 24 ноября, Ипсвич принимал дома Манчестер Юнайтед в первом для Рубена Аморима матче.

На первых же минутах Амад сделал молниеносній проход по своему краю и прострелил на ближнюю, где Маркус Рєшфорд открыл счет. Еще через пять Эриксен мог дальним ударом забить еще гол, но мяч разминулся со штангой.

Ипсвич же не стал отсиживаться в обороне и постоянно прессинговал гостей, найдя свой момент - Смодич пробивал с убойной позиции, но Онана спас. Камерунцу пришлось немало вступать в игру, фантастическими сейвами спасая очки для своей команды.

Однаок под занавес первого тайма Омар Хатчинсон закрутил мяч в адльнюю девятку без шансов для вратаря, сравняв счет. Второй же тайм прошел при небольшом преимуществе МЮ, но создать что-либо из своего владения манкунианцы так и не смогли.

Статистика матча Ипсвич - Манчестер Юнайтед 12-го тура чемпионата Англии

Ипсвич - Манчестер Юнайтед 1:1
Голы: Хатчинсон, 43 - Рэшфорд, 2

Ожидаемые голы (xG): 1.75 - 0.90
Владение мячом: 40% - 60%
Удары: 11 - 11
Удары в створ: 6 - 4
Угловые: 4 - 3
Фолы: 12 - 10

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Ипсвич

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