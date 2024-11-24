"Ждем возвращения домой": легендарный боец UFC обратился к Винисиусу
Нганну предложил бразильцу сыграть за другую сборную.
Камерунский боец Фрэнсии Нганну предложил Винисиусу выступать за сборную Камеруна.
Напомним, ранее звездный бразилец обнаружил в своей родословной камерунские корни.
А потому Нганну предложил Винисиусу "вернуться домой" и начать выступать за сборную Камеруна.
"Брат, Винисиус. Мы с нетерпением ждем твоего возвращения домой. Чемпионат мира 2026, мы идем!" – написал в соцсетях Нганну, выложив фото в футболке сборной Камеруна с фамилией Винисиуса.
Brother @vinijr we're impatiently waiting for your home coming. 🤩🥰#lecontinent @FIFAWorldCup 26 WE'RE coming 🏆🇨🇲#lecontinent pic.twitter.com/cXf4bjurqb— Francis Ngannou (@francis_ngannou) November 24, 2024
Ранее также Винисиус с Реалом легко разобрался с Леганесом.
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