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"Ждем возвращения домой": легендарный боец UFC обратился к Винисиусу

Нганну предложил бразильцу сыграть за другую сборную.
Вчера, 22:58
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

Камерунский боец Фрэнсии Нганну предложил Винисиусу выступать за сборную Камеруна.

Напомним, ранее звездный бразилец обнаружил в своей родословной камерунские корни.

А потому Нганну предложил Винисиусу "вернуться домой" и начать выступать за сборную Камеруна.

"Брат, Винисиус. Мы с нетерпением ждем твоего возвращения домой. Чемпионат мира 2026, мы идем!" – написал в соцсетях Нганну, выложив фото в футболке сборной Камеруна с фамилией Винисиуса.

Ранее также Винисиус с Реалом легко разобрался с Леганесом.

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