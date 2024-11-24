Экс-тренер Манчестер Юнайтед может возглавить Лестер

Если быть точнее, клуб рассматривает сразу двоих бывших наставников манкунианцев.

Лестер Сити уже определил ключевых кандидатов на пост главного тренера, утверждает Руди Галетти.

Напомним, ранее клуб уволил Стива Купера за неудачный старт сезона, "лисы" находятся в двух очках от зоны вылета.

Как утверждает журналист, в клубе уже определили шорт-лист специалистов, с которыми начнут переговоры в ближайшее время.

Среди ряда имен приоритетными вариантами считаются экс-тренеры МЮ Рууд ван Нистелрой и Дэвид Мойес. При чем, руководство клуба склоняется именно к нидерландцу.

Ранее также Аморим повторил необычный рекорд.

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