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Экс-тренер Манчестер Юнайтед может возглавить Лестер

Если быть точнее, клуб рассматривает сразу двоих бывших наставников манкунианцев.
Вчера, 23:58
Рууд ван Нистелрой / Getty Images
Рууд ван Нистелрой / Getty Images

Лестер Сити уже определил ключевых кандидатов на пост главного тренера, утверждает Руди Галетти.

Напомним, ранее клуб уволил Стива Купера за неудачный старт сезона, "лисы" находятся в двух очках от зоны вылета.

Как утверждает журналист, в клубе уже определили шорт-лист специалистов, с которыми начнут переговоры в ближайшее время.

Среди ряда имен приоритетными вариантами считаются экс-тренеры МЮ Рууд ван Нистелрой и Дэвид Мойес. При чем, руководство клуба склоняется именно к нидерландцу.

Ранее также Аморим повторил необычный рекорд.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лестер Сити

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