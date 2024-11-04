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Анчелотти: Винисиусу грустно, но не из-за Золотого мяча, а из-за того, что произошло в Валенсии

Карло высказался о том, что его подопечный не выиграл престижную награду.
Сегодня, 14:55
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

Завтра, 5 ноября, Реал проведет матч Лиги чемпионов против Милана.

Для мадридцев это будет первый матч с момента проведения церемонии вручения Золотого Мяча-2024, которая стала скандальной из-за их реакции на то, что главную награду выиграл не Винисиус Жуниор, поэтому, эта тема поднималась на пресс-конференции Карло Анчелотти.

Итальянский специалист заявил, что Винисиус не грустит из-за того, что не стал обладателем престижного приза, потому что у него есть другая причина для этого.

"Поздравляю того, кто выиграл Золотой мяч, но это уже в прошлом. Мы выиграли наш Золотой мяч 1 июня.

Наш Золотой мяч - это Лига чемпионов, которую мы выиграли в Лондоне.

Винисиус? Да, он грустит, но не из-за того, что не выиграл Золотой мяч.

Винисиус грустит из-за того, что произошло в Валенсии", - заявил Карло.

Напомним, в Валенсии произошел шторм, который привел к затоплению и жертвам среди населения.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карло Анчелотти Винисиус Жуниор

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