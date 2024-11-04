Анчелотти: Винисиусу грустно, но не из-за Золотого мяча, а из-за того, что произошло в Валенсии
Завтра, 5 ноября, Реал проведет матч Лиги чемпионов против Милана.
Для мадридцев это будет первый матч с момента проведения церемонии вручения Золотого Мяча-2024, которая стала скандальной из-за их реакции на то, что главную награду выиграл не Винисиус Жуниор, поэтому, эта тема поднималась на пресс-конференции Карло Анчелотти.
Итальянский специалист заявил, что Винисиус не грустит из-за того, что не стал обладателем престижного приза, потому что у него есть другая причина для этого.
"Поздравляю того, кто выиграл Золотой мяч, но это уже в прошлом. Мы выиграли наш Золотой мяч 1 июня.
Наш Золотой мяч - это Лига чемпионов, которую мы выиграли в Лондоне.
Винисиус? Да, он грустит, но не из-за того, что не выиграл Золотой мяч.
Винисиус грустит из-за того, что произошло в Валенсии", - заявил Карло.
Напомним, в Валенсии произошел шторм, который привел к затоплению и жертвам среди населения.
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