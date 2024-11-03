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Футбол

Испанское издание посвятило целый выпуск жертвам катастрофы в Валенсии

Для обложки Marca использовала снимок утонувшей детской бутсы.
Сегодня, 11:17
Последствия непогоды в Валенсии / Getty Images
Последствия непогоды в Валенсии / Getty Images

Воскресный выпуск испанского спортивного издания Marca полностью посвящен жертвам шторма в Валенсии.

Напомним, что в конце октября на юго-восточные провинции Испании обрушились дожди, которые привели к затоплению и к жертвам среди населения.

Свежий выпуск Marca вышел с утопленной в грязи детской бутсой, а все снимки внутри выпуска посвящены последствиям катастрофы.

"В выпуске от 3 ноября фотографии на всех страницах заменены изображениями о последствиях шторма в память о жертвах, волонтерах, спасательных командах и силах безопасности.

3 ноября 2024 года - воскресенье, когда сложно говорить о футболе, голах и ударах по воротам. Делаем это, как и положено такой спортивной газете, как Marca, но с комом в горле. Тот самый, который давил на нас с того рокового вторника, 29 октября, когда ужасный шторм обрушился на Испанию и провинцию Валенсия.

Источник: Marca

На нашей обложке — детская футбольная бутса, утонувшая в грязи Массанассы, без заголовка, кроме места и даты, когда была сделана фотография, и краткой пояснительной редакционной заметки: "Мы решили заменить обычные фотографии изображениями, связанные с разрушительным штормом. Символическая акция, которую мы намерены посвятить всем пострадавшим и тем, кто оказывает помощь".

Ранее также мадридский Реал сделал пожертвование жертвам урагана.

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