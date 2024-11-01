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Реал пожертвовал крупную сумму в кампанию по сбору средств на помощь жертвам урагана DANA

Причем именно клуб Андрея Лунина в партнерстве с Красным Крестом создал данную инициативу.
Сегодня, 19:34
Реал Мадрид / Getty Images
Реал Мадрид / Getty Images

В последние дни юг и восток Испании сильно пострадал из-за урагана DANA. Согласно BBC, по меньшей мере 158 человек погибли в результате ливневых наводнений.

К тому же, по естественным причинам были перенесены всевозможные мероприятия, в том числе футбольные матчи.

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Одним из таких стал поединок 12-го тура Ла Лиги между Валенсией и Реалом, который выступил с правильной инициативой.

Мадридский клуб на своем официальном сайте объявил о старте кампании по сбору средств на помощь пострадавшим от урагана DANA. 

Чтобы смотивировать других, "бланкос" пожертвовали один миллион евро в кампанию, которую они запустили совместно с Красным Крестом.

"Реал Мадрид решил поддержать эту кампанию пожертвованием в один миллион евро, чтобы помочь многим семьям, которые находятся в критической ситуации и нуждаются в нашей помощи и солидарности", - говорится в заявлении клуба.

Ранее появилась информация, что основной голкипер Реала Тибо Куртуа вернулся к тренировкам, но он проводит их по индивидуальной программе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: испания Реал Мадрид

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