Реал пожертвовал крупную сумму в кампанию по сбору средств на помощь жертвам урагана DANA
В последние дни юг и восток Испании сильно пострадал из-за урагана DANA. Согласно BBC, по меньшей мере 158 человек погибли в результате ливневых наводнений.
К тому же, по естественным причинам были перенесены всевозможные мероприятия, в том числе футбольные матчи.
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Одним из таких стал поединок 12-го тура Ла Лиги между Валенсией и Реалом, который выступил с правильной инициативой.
Мадридский клуб на своем официальном сайте объявил о старте кампании по сбору средств на помощь пострадавшим от урагана DANA.
Чтобы смотивировать других, "бланкос" пожертвовали один миллион евро в кампанию, которую они запустили совместно с Красным Крестом.
"Реал Мадрид решил поддержать эту кампанию пожертвованием в один миллион евро, чтобы помочь многим семьям, которые находятся в критической ситуации и нуждаются в нашей помощи и солидарности", - говорится в заявлении клуба.
El Real Madrid dona un millón de euros para ayudar a las víctimas de la DANA.#RealMadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 31, 2024
Ранее появилась информация, что основной голкипер Реала Тибо Куртуа вернулся к тренировкам, но он проводит их по индивидуальной программе.
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