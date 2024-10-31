Клопп высказался о знаменитом фоле Рамоса на Салахе в подкасте экс-игрока Реала

Немец Юрген Клопп пришел на подкаст к своему соотечественнику, легенде Реала и сборной Германии Тони Кроосу, где поговорил о большом количестве тем.

В частности, специалист вспомнил фол Серхио Рамоса на Мохамеде Салахе в киевском финале Лиги чемпионов, который лишил египтянина возможности играть дальше.

По словам Клоппа, такие игроки как Рамос никогда не играли в его командах.

"Серхио Рамос действительно хороший парень? Он не является моим любимым игроком. Это был жестокий поступок...

Я никогда не мог понять этот менталитет, у меня никогда не было таких игроков, а когда они появлялись, я делал так, чтобы они уходили прочь.

Я всегда считал, что мои центральные защитники достаточно хороши, чтобы не участвовать в подобных действиях", - заявил Юрген.

Напомним, ранее стало известно, что Ливерпуль выставил на продажу дом , в котором жил немец

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!