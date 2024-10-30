Ливерпуль продает дом, в котором жил Клопп - Слот сломал традицию
Английский клуб хочет получить солидную сумму за особняк.
Английский Ливерпуль выставил на продажу особняк, в котором ранее жил Юрген Клопп.
Как сообщает Daily Star, "красные" намерены заполучить за дом четыре миллиона фунтов стерлингов.
Отметим, что клуб выкупил дом у бывшего наставника команды Брендана Роджерса, который, в свою очередь, купил дом у Стивена Джеррарда.
Арне Слот, действующий тренер Ливерпуля, смотрел дом, но решил отказаться от него.
В особняке есть три комнаты для отдыха, домашний кинотеатр, спа-центр, бассейн и сад.
Напомним, известную певицу обвинили в "краже" Золотого мяча у Винисиуса.
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