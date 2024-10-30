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Ливерпуль продает дом, в котором жил Клопп - Слот сломал традицию

Английский клуб хочет получить солидную сумму за особняк.
Сегодня, 10:27
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

Английский Ливерпуль выставил на продажу особняк, в котором ранее жил Юрген Клопп.

Как сообщает Daily Star, "красные" намерены заполучить за дом четыре миллиона фунтов стерлингов.

Отметим, что клуб выкупил дом у бывшего наставника команды Брендана Роджерса, который, в свою очередь, купил дом у Стивена Джеррарда.

Арне Слот, действующий тренер Ливерпуля, смотрел дом, но решил отказаться от него.

В особняке есть три комнаты для отдыха, домашний кинотеатр, спа-центр, бассейн и сад.

Напомним, известную певицу обвинили в "краже" Золотого мяча у Винисиуса.

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