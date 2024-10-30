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Известную певицу обвинили в "краже" Золотого мяча у Винисиуса

Оливии Родриго сильно досталось от фанов бразильца.
Сегодня, 00:59
Оливия Родриго / Getty Images
Оливия Родриго / Getty Images

28 октября в Париже, в театре Шатле состоялась церемония вручения Золотого мяча-2024, в результате которой главную награду получил Родри, полное имя которого Родриго Эрнандез.

Это вызвало ярость персональных фанатов бразильца Винисиуса Жуниора, но, поскольку полузащитник Манчестер Сити не ведет соцсетей, то выплеснуть свою злость в его сторону поклонники вингера Реала не могли.

В связи с этим, обвинения полетели в сторону других людей. В частности, фанаты Винисуса пишут, что индивидуальную награду у него украла известная американская певица Оливия Родриго.

Многие пользователи пишут девушке, что она "ограбила Винисиуса", другие в свою очередь пишут, что Оливия не заслуживает Золотой Мяч, но нашлись и более креативные комментаторы.

Один, например, написал, что пришел как раз посмотреть на тех, кто пишет комментарии о том, что Оливия ограбила Винисиуса, нашелся даже пользователь, который написал, что Золотой Мяч украла не сама Родриго, а «ее муж» (американка незамужем и нет никаких связей Родри - прим.)

"Твой муж - величайший грабитель всех времен и народов. Команда, за которую он играет, тоже является самым коррумпированным клубом всех времен. 115 обвинений ФК использовали свои нефтяные деньги, чтобы купить Золотой мяч твоему мужу. Теперь клуб твоего мужа платит чиновникам АПЛ, чтобы те показывали красные карточки игрокам Арсенала и отнимали 5 очков у Эвертона каждый сезон, пока те продолжают забивать голы из офсайдов справедливость для Вини", - написал он.

Отметим, что Оливия Родриго является достаточно известной американской певицей. На ее счету несколько престижных премий, например, Грэмми 2022 года за лучший соло-поп перформанс, лучшую новую артистку и лучший вокальный поп альбом, а ее самая популярная песня Good 4 u имеет более полутора миллиардов прослушиваний на Spotify.

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