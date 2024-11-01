Куртуа возобновил тренировки по индивидуальной программе

Вратарь мадридского Реала Тибо Куртуа приступил к тренировкам после травмы.

Ранее бельгиец получил повреждение приводящей мышцы левого бедра, из-за чего пропустил Эль Класико, а ворота "сливочных" в поединке с Барселоной (0:4) защищал украинец Андрей Лунин.

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Как сообщает официальный сайт мадридского клуба, Куртуа начал тренироваться, но пока работает по индивидуальной программе.

При этом, по информации испанских СМИ, 32-летний голкипер не успеет полноценно восстановиться к ближайшему матчу.

Следующий поединок Реал проведет дома 5 ноября в Лиге чемпионов против Милана, поскольку гостевой матч Ла Лиги с Валенсией, который должен был состояться 2 ноября, перенесли из-за наводнений в Испании.

Отметим, что в нынешнем сезоне Куртуа провел за мадридцев 12 матчей во всех турнирах, в которых пропустил десять голов, а в четырех поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что Реал инициировал переговоры по новому контракту с Винисиусом.

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