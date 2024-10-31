Реал инициировал переговоры по новому контракту с Винисиусом

Реал уже вовсю работает над пробдлением контракта Винисиуса Жуниора, утверждает Relevo.

По информации издания, клуб уже несколько месяцев работает над будущей сделкой. Руководство уверено, что Винисиус будет приносить результат еще долгие годы.

Кроме того новый контракт преследует еще два цели. Во-первых, обезопасить себя от саудовских клубов, а во-вторых, показать бразильцу, что он не ушел на второй план с приходом Мбаппе.

Однако сам Винисиус пока не спешит продлевать соглашение. Бразилец выслушал предложение, поблагодарил клуб, но принимать контракт не стал.

Напомним, что вингера есть долгосрочное соглашение с клубом, и ему пока нет необходимости форсировать новый контракт.

Ранее также сообщалось, что Анчелотти может остаться в Реале.

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