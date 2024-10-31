Реал предложит Анчелотти роль в руководстве по окончании этого сезона
Мадридский Реал имеет в планах смену тренера перед началом следующего сезона.
Как сообщает Relevo, "сливочные" хотят, чтобы Карло Анчелотти покинул свой пост летом. Впрочем, свое влияние итальянец сохранит, ведь ему предложат какую-то из руководящих должностей в клубе.
Среди боссов испанского гранда существует консенсус относительно идеальной замены итальянцу. Вместо 6*-летнего специалиста хотят пригласить Хаби Алонсо, которого считают идеальным тренером для этого коллектива.
С этим мнением, якобы, соглашается руководство леверкузенского Байера, которое готово отпустить Алонсо в Реал после завершения текущей кампании.
Напомним, ранее сообщалось, что Лунин может покинуть Реал.
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