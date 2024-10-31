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Реал предложит Анчелотти роль в руководстве по окончании этого сезона

А на тренерский мостик пригласят Хаби Алонсо.
Сегодня, 14:14
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Мадридский Реал имеет в планах смену тренера перед началом следующего сезона.

Как сообщает Relevo, "сливочные" хотят, чтобы Карло Анчелотти покинул свой пост летом. Впрочем, свое влияние итальянец сохранит, ведь ему предложат какую-то из руководящих должностей в клубе.

Среди боссов испанского гранда существует консенсус относительно идеальной замены итальянцу. Вместо 6*-летнего специалиста хотят пригласить Хаби Алонсо, которого считают идеальным тренером для этого коллектива.

С этим мнением, якобы, соглашается руководство леверкузенского Байера, которое готово отпустить Алонсо в Реал после завершения текущей кампании.

Напомним, ранее сообщалось, что Лунин может покинуть Реал.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал Карло Анчелотти

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