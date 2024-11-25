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Аморим: Манчестер Юнайтед будет долго страдать

Работы у нового тренера еще очень много.
Сегодня, 00:26
Рубен Аморим / Getty Images
Рубен Аморим / Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим признал, что впереди еще очень много работы.

Напомним, что манкунианцы с новым тренером не смогли обыграть Ипсвич.

Аморим заявил, что если бы не Онана, то команда сегодня проиграла бы. Однако это лишний раз подчеркивает, насколько много работы еще впереди.

"Знаю, фанаты разочарованы, но мы очень многое сейчас меняем, и матчей тоже много. Мы долгое время будем страдать. Мы будем пытаться выигрывать матчи, но на это уйдет время.

Мы должны выигрывать, но могли сегодня и проиграть, если бы не Онана, так что нам нужно это осознать и отнестись ко всему прагматично. У парней было два тренировочных дня, а изменений очень много. За три дня футболистам сложно разобраться во всем, но мы не забываем про новую идею. Думаю, именно ради этого меня позвали посреди сезона. Мы стараемся разобраться с тем, к чему игроки привыкли при тен Хаге.

Через год мы либо будем в той же ситуации с теми же проблемами, либо мы сейчас немного рискнем, помучаемся и через год будем сильнее" - цитирует Аморима ESPN.

Ранее также сообщалось, что экс-тренер Манчестер Юнайтед может возглавить Лестер.

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