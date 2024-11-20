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Винисиус нашел у себя африканские корни и получил сертификат с подтверждением

Предки звездного бразильского футболиста были из камерунского племени.
Вчера, 23:48
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

Вингер мадридского Реала и сборной Бразилии Винисиус Жуниор решил изучить свое генеалогическое древо и обнаружил у себя африканские корни.

24-летний бразильский футболист по собственной инициативе сдал ДНК-тест, по результатам которого выяснилось, что его предки были выходцами из племени Тикар в Камеруне.

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Перед матчем южноамериканского отборочного цикла чемпионата мира-2026 Бразилия - Уругвай (1:1) игроку устроили сюрприз, вручив официальный сертификат, подтверждающий его происхождение, - сообщает AS.

"Я не знал этого, но теперь буду знать. И мне очень приятно. Важно знать, откуда мы. Подавляющее большинство бразильцев не знают о нашем происхождении. И это должно быть что-то важное. Я доволен результатами, я тоже из Камеруна", - сказал Винисиус.

Источник: CBF

Источник: CBF

Источник: CBF

Эта инициатива стала частью кампании Golden Roots, которая направлена ​​на чествование африканского наследия в Бразилии и освещение его влияния на культуру и спорт.

Ранее сообщалось, что клуб Ла Лиги эпично затроллил Винисиуса из-за Золотого мяча.

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