Клуб Ла Лиги эпично затроллил Винисиуса из-за Золотого мяча

Леганес привлекает внимание к матчу с Реалом.

В воскресенье, 24 ноября, Реал проведет матч против Леганеса в рамках чемпионата Испании.

Аутсайдер поединок решил подогреть интерес к противостоянию.

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Пресс-служба Леганеса потроллила Реал и лидера команды Винисиуса Жуниора, который не выиграл Золотой мяч. Награда досталась полузащитнику Манчестер Сити Родри.

Леганес снял креативный анонс игры, где маскот клуба Супер Огурец украл Золотой мяч.

"Уважаемые друзья Реала, говорят, что в Леганесе сбываются мечты, но мы надеемся, что это не об этом матче".

Напомним, самая сексуальная футболистка мира поцеловалась с инопланетянином.

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