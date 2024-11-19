Самая сексуальная футболистка мира поцеловалась с инопланетянином
Алиша Леманн приняла участие в рекламе вместе с Ювентусом.
Футболистка Ювентуса Алиша Леманн провела коллаборацию с одним из самых известных инопланетянинов – Lil Mayo.
Девушка стала лицом рекламной кампании Ювентуса и NASA.
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Леманн позировала с инопланетянином и даже поцеловала его.
В рекламе также принимал участие муж футболистки – полузащитник Ювентуса Дуглас Луис.
Напомним, жена Серхио Рамоса показала откровенные фото в одном нижнем белье.
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