Самая сексуальная футболистка мира поцеловалась с инопланетянином

Алиша Леманн приняла участие в рекламе вместе с Ювентусом.

Футболистка Ювентуса Алиша Леманн провела коллаборацию с одним из самых известных инопланетянинов – Lil Mayo.

Девушка стала лицом рекламной кампании Ювентуса и NASA.

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Леманн позировала с инопланетянином и даже поцеловала его.

В рекламе также принимал участие муж футболистки – полузащитник Ювентуса Дуглас Луис.

Напомним, жена Серхио Рамоса показала откровенные фото в одном нижнем белье.

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