Жена Серхио Рамоса показала откровенные фото в одном нижнем белье
Девушка поддерживает себя в хорошей форме.
Пилар Рубио, возлюбленная легенды сборной Испании и Реала Серхио Рамоса, опубликовала новый пост в социальной сети.
Дешвука похвасталась своей фигурой в Instagram.
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Пилар снялась в одном нижнем белье.
Жена Серхио Рамоса воспитывает четверых детей.
Ранее сообщалось, что супруга футболиста сборной Украины рекламирует игрушки для взрослых.
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