Известная журналистка показалась в прозрачном топике на топ-матче в Италии
Неудачник киевского финала Лиги чемпионов состоит в отношениях с Леоттой.
В рамках 12-го тура чемпионата Италии Интер на своем поле сыграл вничью с Наполи (1:1).
На матче работала телеведущая DAZN Дилетта Леотта.
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Девушка, которая встречается с Лорисом Кариусом, впечатлила всех своим нарядом.
Образ журналистки был открытым, ведь она была в прозрачном топике.
"Большой матч" – написала телеведущая в Instagram.
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