Известная журналистка показалась в прозрачном топике на топ-матче в Италии

Неудачник киевского финала Лиги чемпионов состоит в отношениях с Леоттой.

В рамках 12-го тура чемпионата Италии Интер на своем поле сыграл вничью с Наполи (1:1).

На матче работала телеведущая DAZN Дилетта Леотта.

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Девушка, которая встречается с Лорисом Кариусом, впечатлила всех своим нарядом.

Образ журналистки был открытым, ведь она была в прозрачном топике.

"Большой матч" – написала телеведущая в Instagram.

Ранее сообщалось, что жена футболиста сборной Украины рекламирует игрушки для взрослых.

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