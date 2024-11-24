Анчелотти назвал главную проблему Вальверде

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти прокомментировал выступление Федерико Вальверде.

Напомним, ранее Реал уверенно обыграл Леганес, а уругваец выступил на позиции правого защитника и все равно отметился голом.

Анчелотти заявил, что у Федерико есть одна большая проблема, которая мешает лично тренеру.

"Вальверде – фантастический фулбек. Я думаю, что после Карвахаля и Васкеса он лучший фулбек в мире.

Его проблема в том, что он может так хорошо играть на разных позициях, а моя проблема – выбрать ему лучшую для команды позицию", - приводит слова тренера Marca.

Ранее также Нганну призвал Винисиуса выступать за другую сборную.

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