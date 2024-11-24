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Женская сборная Украины по фехтованию обновила национальный рекорд на Кубке мира

Спортсменки выиграли серебряные медали на этапе в Тунисе.
Вчера, 22:33
Алина Полозюк / Getty Images
Алина Полозюк / Getty Images

Женская сборная Украины по фехтованию на рапире обновила национальный рекорд.

Еще в прошлом году четверка фехтовальщиц Алина Полозюк, Ольга Сопит, Екатерина Буденко и Дарья Миронюк впервые в истории Украины выиграли бронзу Кубка мира на этапе в Гонконге.

В этом же году спортсменки обновили собственное достижение, выиграв серебряные медали этапа в Тунисе.

Сначала нашей команде удалось одолеть восьмую сеянную сборную Венгрии 45:38, а затем сенсационно победить лидера рейтинга сборную Италии.

За выход в финал украинкам пришлось бороться с четвертым номером мирового рейтинга сборной Франции. Француженки вели со счетом 34:26, однако в последних двух схватках Полозюк и Сопит выиграли со счетом 15:3 и провели свою команду в финал.

В итоге в очень напряженной и плотной борье украинки проиграли 22:24 и стали серебряными призерками этапа Кубка мира в Тунисе.

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