Женская сборная Украины по фехтованию обновила национальный рекорд на Кубке мира

Спортсменки выиграли серебряные медали на этапе в Тунисе.

Женская сборная Украины по фехтованию на рапире обновила национальный рекорд.

Еще в прошлом году четверка фехтовальщиц Алина Полозюк, Ольга Сопит, Екатерина Буденко и Дарья Миронюк впервые в истории Украины выиграли бронзу Кубка мира на этапе в Гонконге.

В этом же году спортсменки обновили собственное достижение, выиграв серебряные медали этапа в Тунисе.

Сначала нашей команде удалось одолеть восьмую сеянную сборную Венгрии 45:38, а затем сенсационно победить лидера рейтинга сборную Италии.

За выход в финал украинкам пришлось бороться с четвертым номером мирового рейтинга сборной Франции. Француженки вели со счетом 34:26, однако в последних двух схватках Полозюк и Сопит выиграли со счетом 15:3 и провели свою команду в финал.

В итоге в очень напряженной и плотной борье украинки проиграли 22:24 и стали серебряными призерками этапа Кубка мира в Тунисе.

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