Манчестер Юнайтед объявил о назначении Аморима
Английский клуб получил нового тренера.
Рубен Аморим стал главным тренером Манчестер Юнайтед.
Специалист подписал контракт с манкунианцами до лета 2027 года.
Аморим присоединится к клубу в понедельник, 11 ноября. Руд ван Нистелрой будет руководить командой до приезда Аморима.
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Напомним, что Аморим, который покидает Спортинг, на посту заменит Эрика тен Хага.
Рубен возглавил Спортинг весной 2020 года. Он дважды выигрывал с клубом чемпионат Португалии.
Ранее сообщалось, что Реал предложит Анчелотти роль в руководстве по окончании этого сезона.
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