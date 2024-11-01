Манчестер Юнайтед объявил о назначении Аморима

Рубен Аморим стал главным тренером Манчестер Юнайтед.

Специалист подписал контракт с манкунианцами до лета 2027 года.

Аморим присоединится к клубу в понедельник, 11 ноября. Руд ван Нистелрой будет руководить командой до приезда Аморима.

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Напомним, что Аморим, который покидает Спортинг, на посту заменит Эрика тен Хага.

Рубен возглавил Спортинг весной 2020 года. Он дважды выигрывал с клубом чемпионат Португалии.

Ранее сообщалось, что Реал предложит Анчелотти роль в руководстве по окончании этого сезона.

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