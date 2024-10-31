Моуринью получил повреждение во время тренировки - он получил по ногам от игрока

Главный тренер Фенербахче Жозе Моуринью получил повреждение.

Португалец поделился в Инстаграме поделился видео инцидента на последней тренировке своего клуба.

Специалист принимал участие в упражнении для своих игроков и случайно получил сзади по ногам. Поле Жозе покинул при помощи медицинского персонала.

"Урок для молодых тренеров: никогда не носите форму того же цвета, что и игроки. Они могут отдать вам пас или ударить сзади", - подписал видео Моуринью.

Ранее также Жозе обвинил арбитров в предвзятости в его адрес.

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