Моуринью получил повреждение во время тренировки - он получил по ногам от игрока
Ролик португалец подписал уроком для молодых тренеров.
Главный тренер Фенербахче Жозе Моуринью получил повреждение.
Португалец поделился в Инстаграме поделился видео инцидента на последней тренировке своего клуба.
Специалист принимал участие в упражнении для своих игроков и случайно получил сзади по ногам. Поле Жозе покинул при помощи медицинского персонала.
"Урок для молодых тренеров: никогда не носите форму того же цвета, что и игроки. Они могут отдать вам пас или ударить сзади", - подписал видео Моуринью.
Ранее также Жозе обвинил арбитров в предвзятости в его адрес.
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