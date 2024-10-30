Моуринью пожаловался на предвзятое отношение арбитров

Главный тренер Фенербахче Жозе Муоринью заявил, что арбитры относятся к нему предвзято.

Особенно, по мнению специалиста, это касается матчей в еврокубках, где у него постоянно возникают проблемы.

Жозе вспомнил свои поелсдение удаления, включая финал Лиги Европы против Севильи, который он проиграл.

"У меня такое чувство, что в Европе у меня постоянно неприятности. Я проиграл финал таким образом, что до сих пор не могу смириться с этим, и с тех пор я чувствую предвзятое отношение.

Я считаю, что это несправедливо в том смысле, что в футболе, когда ты должен быть наказан, ты отбываешь наказание, но после него все начинается с чистого листа. В моем случае тоже все должно было начаться с нуля, но этого не произошло. Лилль выбил нас из квалификации Лиги чемпионов, забив на 94-й минуте с пенальти, который видел только ВАР.

В матче с Манчестер Юнайтед я просто кричал, как и все на скамейке запасных и на стадионе: "Это пенальти, это пенальти!" - без каких-либо оскорблений, но все равно получил красную карточку. Я знаю, что в этой битве мне никогда не победить", - цитирует португальца Sky Sports.

Ранее также глава Ла Лиги обвинил Реал в том, что клуб строит из себя жертву.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!