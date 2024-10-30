iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Моуринью пожаловался на предвзятое отношение арбитров

В еврокубках у португальца постоянные проблемы.
Сегодня, 18:35
Жозе Моуринью / Getty Images
Жозе Моуринью / Getty Images

Главный тренер Фенербахче Жозе Муоринью заявил, что арбитры относятся к нему предвзято.

Особенно, по мнению специалиста, это касается матчей в еврокубках, где у него постоянно возникают проблемы.

Жозе вспомнил свои поелсдение удаления, включая финал Лиги Европы против Севильи, который он проиграл.

"У меня такое чувство, что в Европе у меня постоянно неприятности. Я проиграл финал таким образом, что до сих пор не могу смириться с этим, и с тех пор я чувствую предвзятое отношение. 

Я считаю, что это несправедливо в том смысле, что в футболе, когда ты должен быть наказан, ты отбываешь наказание, но после него все начинается с чистого листа. В моем случае тоже все должно было начаться с нуля, но этого не произошло. Лилль выбил нас из квалификации Лиги чемпионов, забив на 94-й минуте с пенальти, который видел только ВАР.

В матче с Манчестер Юнайтед я просто кричал, как и все на скамейке запасных и на стадионе: "Это пенальти, это пенальти!" - без каких-либо оскорблений, но все равно получил красную карточку. Я знаю, что в этой битве мне никогда не победить", - цитирует португальца Sky Sports.

Ранее также глава Ла Лиги обвинил Реал в том, что клуб строит из себя жертву.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жозе Моуринью

Статьи по теме

Моуринью - о МЮ: Если их дела идут не очень хорошо, это не делает меня счастливым Моуринью - о МЮ: Если их дела идут не очень хорошо, это не делает меня счастливым
"Столько матчей, столько очков": Моуринью поздравил Рафаэля Надаля с завершением карьеры "Столько матчей, столько очков": Моуринью поздравил Рафаэля Надаля с завершением карьеры
Моуринью заработал самую необычную желтую карточку в своей карьере Моуринью заработал самую необычную желтую карточку в своей карьере
"Эффект Моуринью - это трофеи": Жозе в своей манере отреагировал на критику "Эффект Моуринью - это трофеи": Жозе в своей манере отреагировал на критику
Помочь журналистам

Видео

Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча
Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: падения Цуренко, Стародубцевой, Калининой, прогресс Олейниковой и Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, украинцы вне топ-300, провал Усру
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа21:05
"Мне очень стыдно": голливудская звезда раскритиковал Реал за бойкот Золотого мяча
Еврокубки20:59
Днепр завершил выступления в группе Кубка Европы ФИБА разгромным поражением
Киберспорт20:57
BLAST Premier World Final 2024: поражения NaVi и FaZe, Spirit и G2 сыграют в верхней сетке
Украина20:33
Верес в большинстве выбил Оболонь из Кубка Украины
Украина20:15
Кубок Украины: Динамо в овертайме победило Ворсклу, Полесье выбило Кривбасс, Шахтер прошел Зарю
Украина19:58
Шахтер выбил Зарю из Кубка Украины, одержав минимальную победу
Украина19:36
"Сознательно сделали ротацию": Шовковский проанализировал победу над Ворсклой в Кубке Украины
Европа19:25
Аморим назвал игроков, которые должны покинуть Манчестер Юнайтед
Бокс18:58
"Резких изменений не нужно": Фьюри раскрыл план на реванш с Усиком
Европа18:56
"Мы можем быть радикальными, но не настолько": Комо отказался от идеи подписания ветерана
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK