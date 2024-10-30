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Тебас - о Золотом мяче: Реал преувеличивает, строя из себя жерту - в этом нет необходимости

Президент Ла Лиги считает, что мадридскому клубу стоило вести себя в данной ситуации иначе.
Сегодня, 16:55
Хавьер Тебас / Getty Images
Хавьер Тебас / Getty Images

Мадридский Реал в полном своем составе проигнорировал церемонию вручения Золотого мяча-2024, который достался хавбеку Манчестер Сити Родри.

"Бланкос" приняли решение бойкотировать церемонию, проводимую France Football из-за, по их мнению, проявленного неуважения, так как они считают что награду заслужил Винисиус Жуниор.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас обвинил королевский клуб в излишней драматизации ситуации, в которой "сливочные" выставили себя в роли жертвы.

"Я фанат мадридского Реала. Самые важные ценности этого клуба - быть джентльменом и пожимать руку, когда проигрываешь. Я думаю, что Реал Мадрид давно утратил этот дух", - цитирует Тебаса L`Equipe.

"Они должны были пойти на церемонию и не подвергать сомнению систему France Football, которая является прозрачной, с голосованием 100 журналистов. Реалу не нужно строить из себя жертву, ситуация преувеличена. Я не знаю, чего они добиваются".

Напомним, что после церемонии вручения Золотого мяча фанаты (или боты) Реала атаковали социальные сети знаменитостей, перепутав их с Родри. Одной из таких стала известная певица Оливия Родриго.

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