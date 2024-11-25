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Шахтер и ПСВ рассудит арбитр, при котором Ризнык пропустил два гола

На матч Лиги чемпионов "горняков" с нидерландцами назначены швейцарские рефери.
Сегодня, 13:15
Урс Шнидер / Getty Images
Урс Шнидер / Getty Images

В среду, 27 ноября, Шахтер в рамках пятого тура основной стадии Лиги чемпионов сыграет на выезде против ПСВ.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, на этот поединок была назначена швейцарская бригада арбитров во главе с Урсом Шнидером.

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Его ассистентами будут соотечественники Марко Цюрхер и Беньямин Цюрхер. Четвертый рефери - Свен Вольфенсбергер.

За систему VAR будет отвечать швейцарец Федайи Сан, а помогать ему будет немец Бастиан Данкерт.

Источник: UEFA.COM

Ранее в своей карьере Шнидер не пересекался ни с ПСВ, ни с Шахтером, но знаком с другими украинскими командами.

Этот швейцарский рефери в 2018 году работал на товарищеском матче сборной Украины с Марокко, который завершился вничью 0:0.

Также Шнидер обслуживал первый поединок второго раунда квалификации Лиги конференций-2022/23, в котором Ворскла встречалась со шведским АИКом. Тогда нынешний основной голкипер Шахтера Дмитрий Ризнык, защищавший в то время ворота полтавчан, пропустил дважды, но украинская команда одержала победу 3:2.

Матч пятого тура Лиги чемпионов ПСВ - Шахтер состоится в среду, 27 ноября, в Эйндховене и начнется в 22:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча ПСВ - Шахтер.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер ПСВ

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