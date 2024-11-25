Винисиус пропустит матч с Ливерпулем и следующие три недели из-за травмы

В матче чемпионата Испании против Леганеса Винисиус Жуниор получил повреждение, из-за которого выбыл на три недели, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Возвращение игрока ожидают в финал Межконтинентального кубка, который состоится 18 декабря.

Матчи, которые может пропустить Винисиус:

Ливерпуля (Лига чемпионов, 27 ноября)

Хетафе (Ла Лига, 1 декабря)

Атлетиком (Ла Лига, 4 декабря)

Жироной (Ла Лига, 7 декабря)

Аталантой (Лига чемпионов, 10 декабря)

Райо Вальекано (Ла Лига, 14 декабря)

В нынешнем сезоне Винисиус в составе Реала провел 18 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 8 результативных передач. Напомним, что Реал обыграл Леганес с разгромным счетом, но Вини в этом матче не забивал.

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