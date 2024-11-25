iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Винисиус пропустит матч с Ливерпулем и следующие три недели из-за травмы

Лидер Реала получил повреждение.
Сегодня, 14:10
Винисиус / Getty Images
Винисиус / Getty Images

В матче чемпионата Испании против Леганеса Винисиус Жуниор получил повреждение, из-за которого выбыл на три недели, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Возвращение игрока ожидают в финал Межконтинентального кубка, который состоится 18 декабря.

Матчи, которые может пропустить Винисиус:

  • Ливерпуля (Лига чемпионов, 27 ноября)
  • Хетафе (Ла Лига, 1 декабря)
  • Атлетиком (Ла Лига, 4 декабря)
  • Жироной (Ла Лига, 7 декабря)
  • Аталантой (Лига чемпионов, 10 декабря)
  • Райо Вальекано (Ла Лига, 14 декабря)

В нынешнем сезоне Винисиус в составе Реала провел 18 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 8 результативных передач. Напомним, что Реал обыграл Леганес с разгромным счетом, но Вини в этом матче не забивал.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Винисиус Жуниор

Статьи по теме

"Ждем возвращения домой": легендарный боец UFC обратился к Винисиусу "Ждем возвращения домой": легендарный боец UFC обратился к Винисиусу
Винисиус нашел у себя африканские корни и получил сертификат с подтверждением Винисиус нашел у себя африканские корни и получил сертификат с подтверждением
Как Родри обошел Винисиуса: раскрыты детали голосования за Золотой мяч-2024 Как Родри обошел Винисиуса: раскрыты детали голосования за Золотой мяч-2024
Анчелотти: Винисиусу грустно, но не из-за Золотого мяча, а из-за того, что произошло в Валенсии Анчелотти: Винисиусу грустно, но не из-за Золотого мяча, а из-за того, что произошло в Валенсии
Помочь журналистам

Видео

Усик потролил Фьюри, вспомнив его оскорбления и Джо Байдена
Усик потролил Фьюри, вспомнив его оскорбления и Джо Байдена

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Албанию и поборятся за элиту Лиги наций
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева вернулась в ТОП-100, Калинина потеряла позицию
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович снова потерял позицию, Урсу теперь не первая ракетка Украины
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа14:53
Межконтинентальный кубок ФИФА 2024: расписание и результаты матчей
Лига Чемпионов14:35
ПСВ - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Лига Чемпионов14:10
Винисиус пропустит матч с Ливерпулем и следующие три недели из-за травмы
Лига Чемпионов14:00
ПСВ - Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов
Теннис13:43
Рейтинг WTA: Стародубцева вернулась в ТОП-100, Калинина потеряла позицию
Европа13:31
Президент одного из клубов УПЛ выписал солидную премию сборной Украины
Лига Чемпионов13:15
Шахтер и ПСВ рассудит арбитр, при котором Ризнык пропустил два гола
Европа13:10
"Энцо, я скучаю": игроки Лестер после поражения Челси улетели в клуб в Данию
Европа12:42
Кто выиграет английскую Премьер-лигу сезона-2024/25: Ман Сити падает все ниже
Киберспорт12:18
Определились все участники Perfect World Shanghai Major 2024 из Counter Strike 2
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK