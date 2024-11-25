Винисиус пропустит матч с Ливерпулем и следующие три недели из-за травмы
Лидер Реала получил повреждение.
В матче чемпионата Испании против Леганеса Винисиус Жуниор получил повреждение, из-за которого выбыл на три недели, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Возвращение игрока ожидают в финал Межконтинентального кубка, который состоится 18 декабря.
Матчи, которые может пропустить Винисиус:
- Ливерпуля (Лига чемпионов, 27 ноября)
- Хетафе (Ла Лига, 1 декабря)
- Атлетиком (Ла Лига, 4 декабря)
- Жироной (Ла Лига, 7 декабря)
- Аталантой (Лига чемпионов, 10 декабря)
- Райо Вальекано (Ла Лига, 14 декабря)
В нынешнем сезоне Винисиус в составе Реала провел 18 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 8 результативных передач. Напомним, что Реал обыграл Леганес с разгромным счетом, но Вини в этом матче не забивал.
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