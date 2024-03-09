Фьюри сообщил дату реванша с Усиком

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о возможном поединке с Энтони Джошуа.

По словам британца, в октябре он намерен провести второй бой с Александром Усиком, а затем дальше рассмотреть вариант проведения поединка с Джошуа.

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"По какой-то причине, на протяжении последних пяти лет всегда что-то мешало нам подраться с Джошуа. И на этот раз между нами стоит титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Так что этот бой пока на втором плане.

К сожалению, у меня сейчас более важные дела с Усиком, а в октябре у нас будет матч-реванш. Итак, после этого, если он еще будет доступен, мы сможем встретиться", - приводит слова Фьюри ESPN.

Первый бой Фьюри и Усика должен пройти 18 мая в Саудовской Аравии.

Напомним, Джошуа и Нганну провели поединок на Kingdom Arena в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Британец нокаутировал своего оппонента во втором раунде.

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