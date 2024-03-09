"Усику будет что сказать": Фьюри отреагировал на победу Джошуа над Нганну

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о победе Энтони Джошуа над Фрэнсисом Нганну.

По словам "Цыганского короля", британец заслужил почтение, но Усику и Фьюри предстоит определить лучшего.

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"Вы сейчас смотрите на самого крутого парня на этой планете. Он стоит прямо здесь, перед вами. Я уверен, что Александру Усику будет что сказать по этому поводу, учитывая, что он дважды обыграл его.

Мне и Усику предстоит побороться за бесспорный титул. Джошуа только что провел показательный поединок в Саудовской Аравии. Это фантастка для шоу, но что касается настоящего бокса, то я и Усик разыграем первое и второе место в нашей весовой категории", - приводит слова Фьюри Dazn.

Напомним, Джошуа и Нганну провели поединок на Kingdom Arena в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Британец нокаутировал своего оппонента во втором раунде.

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