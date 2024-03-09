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Видео жесткого нокаута в бою Джошуа против Нганну

Энтони Джошуа красиво уложил Фрэнсиса Нганну.
Сегодня, 02:48
Джошуа нокаутировал Нганну / Getty Images
Джошуа нокаутировал Нганну / Getty Images

В Саудовской Аравии состоялся вечер бокса, главным сражением которого была встреча бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа и легенды смешанных единоборств Фрэнсиса Нганну.

Бой оказался очень коротким, ведь Джошуа сначала положил соперника в нокдаун в первом раунде, а затем и во втором.

После того, как камерунец второй раз поднялся на ноги, он сразу же упал от сверхмощного удара. Вашему вниманию видео нокаута в бою Джошуа – Нганну.

Отметим, что в рамках этого же вечера бокса Чжан Чжилей потерял свой чемпионский пояс, проиграв Джозефу Паркеру.

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Видео

Видео жесткого нокаута в бою Джошуа против Нганну
Видео жесткого нокаута в бою Джошуа против Нганну

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