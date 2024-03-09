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Паркер дважды побывал в нокдауне, но победил Чжилея

Состоялось главное сражение андеркарда большим вечером бокса.
Сегодня, 02:05
Чжилей - Паркер / Getty Images
Чжилей - Паркер / Getty Images

В Саудовской Аравии проходит вечер бокса, главным событием которого станет поединок Энтони Джошуа и Фрэнсиса Нганну.

Накануне их боя состоялась встреча опытных супертяжеловесов Чжана Чжилея (26-1-1) и Джозефа Паркера (34-3).

Китайский боец сразу же захватил инициативу и уже в третьем раунде смог положить на настил своего оппонента, но тот поднялся и продолжил поединок.

Getty Images
Getty Images

Паркер после нокдауна принялся отыгрываться и очень хорошо себя показывал, пока в восьмом раунде снова не очутился на конвасе.

Два нокдауна могли сломать, но новозеландец показал настоящий класс и выиграл последние четыре раунда. Судьбу победителя решали судьи. Один из них поставил на ничью, но двое других отдали победу именно Паркеру, ставшему новым временным чемпионом мира по версии WBO.

Джозеф Паркер - Чжан Чжилей (113-113, 114-112, 115-111)

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Видео жесткого нокаута в бою Джошуа против Нганну

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