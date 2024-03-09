Джошуа отправил Нганну в тяжелейший нокаут, заставив Фьюри нервничать

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа (27-3, 23 КО) встретился с Фрэнсисом Нганну (0-1, 0 КО) в рамках вечера бокса в Саудовской Аравии.

Уже в первом же раунде Джошуа смог провести мощный прямой правой и отправить оппонента в нокдаун, но Нганну быстро поднялся на ноги и дал понять рефери, что готов продолжать.

Источник: Getty Images

Во втором раунде показалось, что бой будет более ровным, но Джошуа сначала снова послал соперника в нокдаун, а как только тот поднялся, следующим ударом британец отправил того "спать".

После нокаута камеры выхватила в зале Тайсона Фьюри, который выглядел довольно взволнованно и растерянно.

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