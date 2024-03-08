iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Моуриньо посетил вечер бокса Джошуа - Нганну

Интересно, что португальский специалист успел побывать на двух спортивных событиях за один вечер.
Вчера, 23:50
Жозе Моуриньо / Getty Images
Жозе Моуриньо / Getty Images

В Саудовской Аравии проходит вечер бокса, главным событием которого является бой Энтони Джошуа и Фрэнсиса Нганну.

Среди звездных гостей, посетивших событие нашлось место и людям из других видов спорта, в частности ныне легендарному футбольному тренеру Жозе Моуринью.

Примечательно, что ныне безработный португалец успел посетить еще одно спортивное событие, состоявшееся сегодня в другой стране. Жозе принял участие в открытии финала Кубка Египта между Замалеком и Аль-Ахли вместе с бразильцем Роналдо и итальянцем Франческо Тотти.

Отметим, что в финале Кубка Египта победу со счетом 0:2 одержал Аль-Ахли. Оба гола номинальные гости забили в финальные минуты матча.

Напомним, среди звездных зрителей также был замечен Тайсон Фьюри. В андеркарде главного поединка бился его брат Роман.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Видео жесткого нокаута в бою Джошуа против Нганну Видео жесткого нокаута в бою Джошуа против Нганну
Джошуа отправил Нганну в тяжелейший нокаут, заставив Фьюри нервничать Джошуа отправил Нганну в тяжелейший нокаут, заставив Фьюри нервничать
Паркер дважды побывал в нокдауне, но победил Чжилея Паркер дважды побывал в нокдауне, но победил Чжилея
Бреза-Буше выиграла женский спринт на этапе Кубка Мира в США, среди украинок лучшая - Джима Бреза-Буше выиграла женский спринт на этапе Кубка Мира в США, среди украинок лучшая - Джима
Помочь журналистам

Видео

Видео жесткого нокаута в бою Джошуа против Нганну
Видео жесткого нокаута в бою Джошуа против Нганну

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: в США стартовал восьмой этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк и Ястремская поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина закрепила за собою позицию выше Сербии и Польши
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Бокс02:48
Видео жесткого нокаута в бою Джошуа против Нганну
Бокс02:38
Джошуа отправил Нганну в тяжелейший нокаут, заставив Фьюри нервничать
Бокс02:05
Паркер дважды побывал в нокдауне, но победил Чжилея
Биатлон00:56
Бреза-Буше выиграла женский спринт на этапе Кубка Мира в США, среди украинок лучшая - Джима
Бокс00:30
Вечер бокса имени Джошуа - Нганну: узбек Мадримов победил россиянина, в бою Варгаса и Болла победила "дружба"
Киберспорт00:10
BLAST Premier Spring Showdown: SAW победили cloud9, Monte сыграет с командой, которая выбила S1mple
Европа00:02
Барселона минимально победила Мальорку благодаря красивому голу Ямаля
Вчера, 23:50
Бокс23:50
Моуриньо посетил вечер бокса Джошуа - Нганну
Европа23:35
Известный бразильский блогер назвал сына Криштиану Роналду
Европа23:21
По стопам Левандовски: Барселона заинтересована в подписании форварда Баварии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK