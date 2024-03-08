Моуриньо посетил вечер бокса Джошуа - Нганну

Интересно, что португальский специалист успел побывать на двух спортивных событиях за один вечер.

В Саудовской Аравии проходит вечер бокса, главным событием которого является бой Энтони Джошуа и Фрэнсиса Нганну.

Среди звездных гостей, посетивших событие нашлось место и людям из других видов спорта, в частности ныне легендарному футбольному тренеру Жозе Моуринью.

'The Special One' Jose Mourinho is here in the FRONT ROW for Joshua vs Ngannou #JoshuaNgannou | #RiyadhSeason | #KnockoutChaos pic.twitter.com/FhkmnGX5Tu — Sun Sport (@SunSport) March 8, 2024

Примечательно, что ныне безработный португалец успел посетить еще одно спортивное событие, состоявшееся сегодня в другой стране. Жозе принял участие в открытии финала Кубка Египта между Замалеком и Аль-Ахли вместе с бразильцем Роналдо и итальянцем Франческо Тотти.

❤️✨ Jose Mourinho walked out with the trophy for the Egyptian cup final — R9 in an Al Ahly shirt, Totti in a Zamalek shirt. 🇪🇬 pic.twitter.com/TYoaBHGgII — EuroFoot (@eurofootcom) March 8, 2024

Отметим, что в финале Кубка Египта победу со счетом 0:2 одержал Аль-Ахли. Оба гола номинальные гости забили в финальные минуты матча.

Напомним, среди звездных зрителей также был замечен Тайсон Фьюри. В андеркарде главного поединка бился его брат Роман.

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