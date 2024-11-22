"Эту дату не забуду никогда": Трубин тепло поздравил возлюбленную с годовщиной отношений
Голкипер сборной Украины обратился к своей девушке в праздничный для пары день.
Вратарь лиссабонской Бенфики и сборной Украины Анатолий Трубин и его девушка Марина Галаган празднуют шестую годовщину отношений.
В честь этой даты украинский голкипер у себя в Instagram разместил совместное фото с возлюбленной, которой, к слову, в апреле этого года сделал предложение, и сопроводил его теплым посланием.
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"Я могу не показывать эмоций или забывать мелочи из наших разговоров. Но эту дату не забуду никогда. 6 лет вместе", - написал Трубин.
Напомним, ранее Трубин отреагировал на то, что португальское СМИ назвало его россиянином.
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