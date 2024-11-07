Трубин отреагировал на то, что португальское СМИ назвало его россиянином

От вратаря последовал четкий и короткий ответ.

Голкипер сборной Украины и Бенфики Анатолий Трубин отреагировал на выходку португальского издания A Bola, которое назвало его российским вратарем .

Трубин оставил простое и лаконичное послание для журналистов этого и любого другого портала в своем Instagram.

"Для всех СМИ: Я - украинец", - написал Анатолий, добавив свое фото с украинским флагом.

Отметим, что A Bola исправила свою ошибку и теперь Трубин подписан украинским голкипером.

Напомним, ранее футболист прокомментировал поражение от Баварии.

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