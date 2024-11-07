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Трубин поделился мыслями о поражении от Баварии

Украинец уверен, что этот матч подсветит ошибки.
Сегодня, 12:58
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

Голкипер Бенфики Анатолий Трубин поделился мыслями об игре против Баварии, в которой его команда минимально проиграла.

По словам Анатолия, чтобы прогрессировать важно сохранять «холодную голову».

«Поражения подсвечивают то, что нужно исправлять.

Только непрерывный труд дает нам возможность сохранять внутреннее спокойствие, которое необходимо, чтобы прогрессировать.

Лишние эмоции разрушают то, что уже было сделано, холодная голова - ключ к самосовершенствованию», - написал вратарь в инстаграме.

Напомним, ранее португальское издание назвало Трубина россиянином.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бенфика Анатолий Трубин

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