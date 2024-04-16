Голкипер сборной Украины сделал предложение своей девушке
Трубин покончит с холостяцкой жизнью.
Вратарь португальской Бенфики и сборной Украины по футболу Анатолий Трубин сделал предложение своей девушке Марине Галаган.
Возлюбленная украинца поделилась известием в своих социальных сетях. Марина ответила согласием.
"Особый момент. Люблю безгранично", - написал Трубин.
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Отметим, что пара находится в отношениях еще с 2018 года.
Ранее сообщалось, что новичок Реала намерен жениться, но клуб выступает против.
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