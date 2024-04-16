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Голкипер сборной Украины сделал предложение своей девушке

Трубин покончит с холостяцкой жизнью.
Сегодня, 13:31
Марина Галаган и Анатолий Трубин / instagram.com/anatoliytrubin81
Марина Галаган и Анатолий Трубин / instagram.com/anatoliytrubin81

Вратарь португальской Бенфики и сборной Украины по футболу Анатолий Трубин сделал предложение своей девушке Марине Галаган.

Возлюбленная украинца поделилась известием в своих социальных сетях. Марина ответила согласием.

"Особый момент. Люблю безгранично", - написал Трубин.

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Отметим, что пара находится в отношениях еще с 2018 года.

Ранее сообщалось, что новичок Реала намерен жениться, но клуб выступает против.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Анатолий Трубин

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