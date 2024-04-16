Райан Гарсия сделал предложение австралийской порноактрисе
Боксер устроил свою личну жизнь.
Американский боксер первого полусреднего веса Райан Гарсия (24-1, 20 KO) сделал предложение австралийской порноактрисе Саванне Бонд.
Спортсмен опубликовал в Twitter видео, подписав его: "Она сказала да. Я так счастлив и мотивирован перед своим боем".
Отметим, что перед этим Гарсия написал, что девушка беременна.
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Гарсия следующий бой проведет против чемпиона WBС Дэвина Хейни (31-0, 15 КО). Поединок состоится 20 апреля.
Ранее сообщалось, что бывшая звезда Ливерпуля женился на девушке, почти вдвое младше его.
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