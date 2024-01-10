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Экс-звезда Ливерпуля женился на девушке, почти вдвое младше его

Садио Мане уже много лет готовился к грядущей церемонии.
Сегодня, 00:23
Садио Мане / Getty Images
Садио Мане / Getty Images

Садио Мане теперь женатый мужчина, пишет Daily Mail.

Нападающий саудовского Ан-Насра женился на 18-летний Аише Тамба на частной церемонии 7 января 2024 года в Дакаре.

Источники издания утверждают, что девушка была ему предназначена еще несколько лет назад. Некоторые утверждают, что Садио встретил Аишу, когда ей было 16 лет.

Футболист якобы с первого взгляда влюбился, и сразу пошел к дяде, чтобы тот начал все необходимые приготовления к будущей свадьбе. 

С тех пор и вплоть до самой свадьбы Мане оплачивал все счета своей будущей жены, а также скрывал ее ото всех. Когда сенегалец играл в Ливерпуле, его часто спрашивали, почему он все еще не женат, но про Аишу он все равно не рассказывал.

Ранее также сообщалось, что экс-нападающий сборной Аргентины попал в психиатрическую клинику.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Садио Мане

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