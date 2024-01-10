Экс-звезда Ливерпуля женился на девушке, почти вдвое младше его

Садио Мане уже много лет готовился к грядущей церемонии.

Садио Мане теперь женатый мужчина, пишет Daily Mail.

Нападающий саудовского Ан-Насра женился на 18-летний Аише Тамба на частной церемонии 7 января 2024 года в Дакаре.

Источники издания утверждают, что девушка была ему предназначена еще несколько лет назад. Некоторые утверждают, что Садио встретил Аишу, когда ей было 16 лет.

Футболист якобы с первого взгляда влюбился, и сразу пошел к дяде, чтобы тот начал все необходимые приготовления к будущей свадьбе.

A very simple and humble man, congratulations Sadio mane 🖤❤️❤️👏



May Allah bless ur Union pic.twitter.com/oR8Ed2G41F — A. Ayofe (@abdullahayofel) January 9, 2024

С тех пор и вплоть до самой свадьбы Мане оплачивал все счета своей будущей жены, а также скрывал ее ото всех. Когда сенегалец играл в Ливерпуле, его часто спрашивали, почему он все еще не женат, но про Аишу он все равно не рассказывал.

Ранее также сообщалось, что экс-нападающий сборной Аргентины попал в психиатрическую клинику.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!