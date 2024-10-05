Ан-Наср разгромил аутсайдера саудовской лиги благодаря голам Роналду и Мане

В рамках 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии Ан-Наср встретился с Аль-Орубой.

Местный гранд открыл счет на 17-ой минуте матча. Голом отметился Криштиану Роналду.

Позже дубль на свой счет записал Садио Мане. Сенегалец забил сначала на 29-ой минуте, а затем уже во втором тайме, на 71-ой.

Таким образом, у Ан-Насра 14 очков в 6 турах. Их опережают Аль-Хиляль и Аль-Иттихад у которых по 15.

Ан-Наср - Аль-Оруба 3:0

Голы: Роналду (пен), 17, Мане, 29, 71

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