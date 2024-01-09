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Экс-форвард сборной Аргентины угодил в психиатрическую лечебницу

У Лавесси проблемы с наркотиками.
Сегодня, 21:47
Эсекьель Лавесси / Getty Images
Эсекьель Лавесси / Getty Images

Эсекьель Лавесси попал в психиатрическую лечебницу, пишет Marca.

Напомним, в декабре сообщалось, что аргентинец попал в больницу с подозрительными травмами. Родные утверждали, что Эсекьель упал с лестницы.

Сейчас же появилась информацию, что у Лавесси большие проблемы с наркотиками. Экс-футболист злоупотреблял наркотическими веществами, из-за чего у него начались галлюцинации.

В тот день родные пытались ему помочь, но у форварда случилось помутнение, из-за чего он и получил травмы. Сейчас Лавесси помещен в центр психологического здоровья.

Ранее также сообщалось, что Аякс хочет подписать легенду Ливерпуля.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эсекьель Лавесси

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