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Аякс хочет подписать легенду Ливерпуля

Хендерсон может перебраться в Эредивизию.
Сегодня, 18:51
Джордан Хендерсон / Getty Images
Джордан Хендерсон / Getty Images

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что Аякс интересуется полузащитником Аль-Иттифака Джорданом Хендерсоном.

Клуб из Амстердама рассматривает возможность подписания игрока, если тот получит разрешение на уход из своей текущей команды.

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Англичанин, который перешел в Саудовскую Аравию полгода назад, выразил желание покинуть команду из-за сложностей с адаптацией.

Однако Аякс столкнется с конкуренцией, так как Бавария, Байер, Ювентус и несколько клубов АПЛ также рассматривают его кандидатуру.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аякс Джордан Хендерсон

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