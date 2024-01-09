Аякс хочет подписать легенду Ливерпуля

Хендерсон может перебраться в Эредивизию.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что Аякс интересуется полузащитником Аль-Иттифака Джорданом Хендерсоном.

Клуб из Амстердама рассматривает возможность подписания игрока, если тот получит разрешение на уход из своей текущей команды.

Читай также: Хендерсон хочет покинуть Саудовскую Аравию и вернуться в АПЛ

Англичанин, который перешел в Саудовскую Аравию полгода назад, выразил желание покинуть команду из-за сложностей с адаптацией.

Однако Аякс столкнется с конкуренцией, так как Бавария, Байер, Ювентус и несколько клубов АПЛ также рассматривают его кандидатуру.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!