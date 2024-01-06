Хендерсон хочет покинуть Саудовскую Аравию и вернуться в АПЛ

Хавбек Джордан Хендерсон рассматривает возврат в АПЛ из-за проблем с адаптацией в Аль-Иттифаке. Об этом сообщает издание Daily Mail.

После перехода из Ливерпуля летом 2023 года за 12 млн фунтов, он столкнулся с проблемой климата, низкой посещаемостью матчей и критикой в свой адрес.

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Футболист готов рассмотреть предложения в зимнее трансферное окно и сообщил о своем желании покинуть клуб. Хочет увеличить шансы на участие в Евро-2024, несмотря на финансовые потери из-за налогов.

В текущем сезоне на счету Хендерсона четыре ассиста в 17-ти матчах чемпионата Саудовской Аравии.

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