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Вернер близок к возвращению в АПЛ

Немец может присоединиться к Тоттенхэму.
Сегодня, 11:36
Тимо Вернер / Getty Images
Тимо Вернер / Getty Images

Тимо Вернер уже сегодня может вернуться в АПЛ, пишет Флориан Плеттенберг.

По информации журналиста, РБ Лейпциг согласовывает последние детали сделки с Тоттенхэмом, который решился взять немца в аренду.

Скорее всего, "шпоры" оформят арендное соглашение сроком на полгода, но детали пока неизвестны. Клубы как раз заняты согласованием условий.

В этом сезоне Бундеслиги Тимо Вернер провел лишь 8 матчей, играя в среднем по 25 минут, и забил 2 гола.

Ранее также сообщалось, что Бавария имеет устное соглашение с хавбеком Фулхэма.

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